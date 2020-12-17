ضبط مدير شركة مقاولات هارب من 607 أحكام حبس بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير شركة مقاولات، مقيم بمحافظة القاهرة والمحكوم عليه فى 607 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى – سرقة تيار كهربائى" بإجمالى حبس (27 سنة) وغرامات مالية مستحقة بلغت (6 مليون و70 ألف جنيه). وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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