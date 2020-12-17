الأطباء: فتح باب الطعون والتنازلات لمرشحي انتخابات القاهرة والجيزة.. الأحد

أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطريين مصر، فتح باب الطعون والتنازلات لمرشحى انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل، الموافق 20-12-2020، وحتى الخميس 24 – 12-2020.
كما قرر مجلس النقابة العامة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16- 12-2020، تحديد موعد إجراء انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2020، وذلك ما لم يتعارض هذا الموعد مع أى ظروف قهرية أو قرارات سيادية للدولة تتعلق بالوضع الوبائى فى البلاد بشأن فيروس كورونا.
وتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وجاء التشكيل كالأتى: الدكتور عبد العزيز الجوهرى رئيسا، الدكتور أيمن حلمى عضوا، الدكتور الحسينى عوض عضوا، الدكتور محمد مبروك عضوا، الدكتور أحمد البندارى عضوا.
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