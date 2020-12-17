الأرصاد الجوية تعلن موعد الموجة الجديدة من عدم استقرار الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة جديدة من حالة عدم الاستقرار في الطقس تشهدها الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الجمعة، حتى الأربعاء المقبل، ويستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة مع وجود شبورة مائية كثيفة على مناطق مختلفة بالبلاد، وتكون هى الظاهرة الأكثر تأثيرًا على مدار الفترة القادمة.

الجمعة 18 ديسمبر - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة. - فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. - فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة - شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن السبت القادم وحتى الثلاثاء، تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد ويبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الأربعاء 23 ديسمبر - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة. - أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة. ويكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.