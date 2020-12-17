نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس 17 ديسمبر عن انتهاء ورشة العمل التي استمرت على مدار 4 أيام بين الأكاديمية والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ena، والتي عُقدت عبر وسائل التواصل الإلكتروني؛ بهدف تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التدريبات الميدانية بالأكاديمية الوطنية وسُبل تطويرها، وفي إطار تبادل الخبرات المستمر بين الجهتين وللاستفادة من التجربة الرائدة للمدرسة الفرنسية في مجال تدريب الكوادر التنفيذية.

تناولت ورشة العمل أيضًا تصميم البرنامج التدريبي الميداني وتحديد أدوار الجهات المشاركة فيه والفرص والتحديات وطرق تقييم المتدرب، وقد شارك في الورشة مسئولو التدريب بالأكاديمية الوطنية وبالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا وكذلك ثلاثة من خريجي الأكاديمية وهم الدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وهما من خريجي برنامج تدريب نواب المحافظين والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية وهو خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.