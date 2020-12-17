الصحة تنصح بالمشاركة فى مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة : "إذا كنت فوق سن الأربعين فتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية"، كما أشارت إلى أن هذه الوحدات والعيادات تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة. وأوضحت أن التوجه لتلك العيادات والوحدات من أجل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، للكشف وتلقى العلاج مجانا.

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