الرعاية الصحية : تجهيز أول وحدة طوارئ لعلاج السكتة الدماغية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح وحدة علاج حالات السكتة الدماغية بمستشفى السلام بورسعيد، إحدى مستشفيات الهيئة الثمانية التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل لمنتفعى المنظومة الجديدة.





وأوضحت الهيئة فى بيانها، اليوم الخميس، أن تكلفة تجهيز الوحدة بلغت نصف مليون جنيه، وذلك لخدمة كل منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بالمجان، لافتة إلى أن الوحدة تعمل تحت إشراف الدكتور هانى عارف رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، فيما يضم الفريق الطبى من العاملين بالوحدة أمهر وأكفأ الاستشاريين والاخصائيين فى تخصص المخ والأعصاب وعددهم 11 طبيبا.

وتابعت : "تم تجهيز وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى لاستقبال وعلاج حالات السكتات الدماغية على مدار 24ساعة"، لافتة إلى تجهيز الوحدة بغرفتين بسعة 6 أسرة عناية فائقة، حيث يحتوى كل سرير منهم على مونيتور عناية للمرضى بالإضافة إلى جهاز شفط وجهاز أكسجين.

وأضافت أنه من خلال هذه الوحدة التى تعمل على مدار الساعة يتم إعطاء المريض حقنة مذيبة للجلطة فور حدوثها، مشيرة إلى السرعة التى يمكن من خلالها تقديم العلاج لمرضى السكتة الدماغية أمر فى غاية الأهمية، فكلما زادت مدة الوقت الذى يمر بين حدوث السكتة الدماغية وتلقى العلاج الطبى اللازم، زاد الضرر الذى يمكن حدوثه للمريض.

وفى هذا الاطار، قال الدكتور هانى عارف، أن كل دقيقة تمر على مريض السكتة الدماغية يموت فيها 2 مليون خلية عصبية، وأى مضيعة فى الوقت قد تؤدى إلى حدوث تلف إضافى فى المخ، ومن هنا تأتى أهمية هذه الوحدة التى تعتبر أول وحدة لعلاج السكتة الدماغية بمحافظة بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان، أن الهيئة تسعى دائمًا لتحديث البروتوكولات العلاجية بما يحقق رضاء متفعى منظومة التأمين الصحى الشامل عن الخدمة الطبية، وبما يضمن أعلى مستوى من الجودة والكفاءة التى تتماشى مع أحدث الأدلة الاسترشادية العالمية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الوحدة لايضطر المنتفع للسفر خارج بورسعيد لتلقى الخدمة الطبية بل يتم تقديمها فورًا فى أى وقت خلال اليوم، وهو الأمر الذى يمنع حدوث أى مضاعفات للمريض لأنه يتم إذابة الجلطات خلال الساعات الذهبية الأولى من وقت حدوثها، وهو ما ينقذ المريض حيث تمثل السكتة الدماغية ثانى أسباب الوفيات فى مصر والسبب الأول للإعاقة.

وأعرب السبكى عن فخره وثقته فى الكوادر الطبية الماهرة التى تنتمى للعمل بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مؤكدًا أن دستور عمل الهيئة هو ضم الكوادر المميزة بين صفوفها سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو كبار الاستشاريين بكبرى الجامعات المصرية، وذلك للوصول بالهيئة وخدماتها إلى المستوى اللائق الذى يحقق تطلعات القيادة السياسية فى توفير رعاية صحية متميزة ومتكاملة، وذلك على اعتبار الهيئة العامة للرعاية الصحية آداة الدولة المصرية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كل المصريين.