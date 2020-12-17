العدل تخفض نسبة الحضور بديوان الوزارة بسبب فيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة العدل، قرارا، بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونص القرار الصادر اليوم الخميس، من مساعد الوزير لشؤون الديوان العام، على أن تكون مواعيد حضور وانصراف الرجال من 8 ونصف صباحًا وحتى 3 مساء، وللسيدات من 9 صباحًا وحتى 2 مساء. وأشار القرار إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات الوزير، وما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة، وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل.

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