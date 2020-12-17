الأحد .. كلية التربية جامعة الأزهر تحتفل باليوبيل الذهبى 

وقال الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، فى بيان اليوم، إن الاحتفالية تقام فى إطار الاحتفال بـ اليوبيل الذهبى تحت عنوان "خمسون عاما من العطاء"، موضحا أن هذه الاحتفالية تعكس قيمة تلك القلعة العلمية الكبيرة على مدار نصف قرن من الزمان، وهى تؤدى رسالتها العلمية والبحثية والتربوية والتدريبية لقاصديها من الطلاب والطالبات المصريين والوافدين من مختلف دول العالم شرقًا وغربًا دون توقف، فى تأكيد على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامع وجامعةً على مر العصور والأزمان.
وأشار إلى أن الكلية تخرج فيها عديد من العلماء داخل مصر وخارجها، حملوا مشاعل التنوير، وأصبحوا منارات علمية يقصدهم القاصى والدانى لأنهم تعلموا فى مدرسة الوسطية والاعتدال فى العالم، فى الأزهر الشريف.
يذكر أن كلية التربية تضم 14 شعبة دراسية فى مرحلة الليسانس ما بين أدبية وعلمية ونوعية، إضافة إلى 10 أقسام علمية تربوية ونوعية، ويبلغ عدد طلاب الكلية فى مرحلة الليسانس 14 ألف طالبٍ، إضافة إلى 7 آلاف طالبٍ فى مرحلة الدراسات العليا "دبلوم- ماجستير- دكتوراة"، وتشرف الكلية على برنامج التأهيل التربوى من خلال 13 مركزًا يخدمون محافظات الجمهورية كافة.
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