على متن 125 رحلة.. مصر للطيران تنقل 14 ألف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ 48 ساعة القادمة والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع نحو 125 رحلة جوية، إلى عدة وجهات دولية وداخلية بالإضافة إلى رحلات شحن جوي، وذلك لنقل أكثر من 14 ألف راكب على متنها.
وتسير مصر للطيران، اليوم الخميس، 57 رحلة جوية إلى كل من تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، نجامينا، تونس، كازابلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، أمستردام، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، بغداد، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5800 راكب.
بينما تسير غدًا الجمعة، 69 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، كازابلانكا، تونس، لارناكا، دوالا، لندن، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونخ، روما، نيويورك ، أثينا، چوبا، برلين، فرانكفورت ، ڤيينا، بودابست، البحرين، نيروبي، أديس أبابا، أربيل و 10 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7300 راكب.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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