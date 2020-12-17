على متن 125 رحلة.. مصر للطيران تنقل 14 ألف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ 48 ساعة القادمة والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع نحو 125 رحلة جوية، إلى عدة وجهات دولية وداخلية بالإضافة إلى رحلات شحن جوي، وذلك لنقل أكثر من 14 ألف راكب على متنها.

وتسير مصر للطيران، اليوم الخميس، 57 رحلة جوية إلى كل من تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، نجامينا، تونس، كازابلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، أمستردام، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، بغداد، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5800 راكب.

بينما تسير غدًا الجمعة، 69 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، كازابلانكا، تونس، لارناكا، دوالا، لندن، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونخ، روما، نيويورك ، أثينا، چوبا، برلين، فرانكفورت ، ڤيينا، بودابست، البحرين، نيروبي، أديس أبابا، أربيل و 10 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7300 راكب.