نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية في المقال التالي
وأسفر الاجتماع عدة توصيات، هى:
1- تشكيل لجنة من النقباء الفرعيين لتنمية الموارد لصالح النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
2- مخاطبة الجهات المختصة لضم عضو مجلس نقابة فرعى بلجنة التفتيش على المنشأت البيطرية.
3- الاتفاق على توحيد الاشتراكات بمبلغ محدد بعد موافقة الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية لما تتطلبه الميكنة بالنقابة العامة، للربط بالنقابة الفرعية بكل محافظة.
4- مخاطبة وزارة المالية بشأن تحويل كارنيه النقابة إلى كارنيه مالى باسم الطبيب البيطرى.
5- عرض شقق مارينا إليجانس المصيفية على النقابات الفرعية الراغبة فى شراء إحدى هذه الشقق.
6- توفير فرص عمل للأطباء البيطريين فى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن طريق النقابة العامة.
7- التنسيق مع بعض المتخصصين فى الجامعات بالمحافظات بشأن التدريب، لعمل دورات تدريبية متخصصة فى مجال الطب البيطرى.
8- إقامة ملتقى لمقررى اللجان الفرعية للمنشأت البيطرية، وأطباء التفتيش بالمديريات.
9- إقامة ندوات بالنقابات الفرعية لزيادة وعى الأطباء البيطريين اتجاه المنشأت البيطرية، وفيما يخصها.