الآن نتيجة الإلتحاق بأكاديمية الشرطة عن طريق الاستعلام بالموقع الخاص بوزارة الداخلية

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عمر شويل - جدة اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول الدفعة الجديدة من كلية الشرطة، فقد خضع جميع الطلاب المتقدمين إلي جميع الإختبارات الجسدية والنفسية والعقلية والعلمية التي تؤكد أن الطالب مؤهل بدنياً ونفسياً وعقلياً للإلتحاق بكلية الشرطة، حيث تم عقد المؤتمر في الواحدة ظهراً اليوم الموافق الخميس بالمقر في التجمع الخامس بحضور كلاً من مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم ووزير الداخلية السيد محمود توفيق وزير الداخلية بقبول الدفعة الجديدة 2021، وتم إختبار الطلاب المتقدمين على أتم الدقة لإعداد دفعة جديدة يحافظ على البلاد ويحفظ على الأمن والأمان للنهوض بمصر.

نتيجة الإلتحاق بأكاديمية الشرطة عن طريق الاستعلام بالموقع الخاص بوزارة الداخلية

يتقدم سنوياً أكثر من مئة ألف طالب لكلية الشرطة يخضعون لعدة اختبارات للوصول أخيراً لكشف الهيئة الذي يعتبر المرحلة الأخيرة ويتواجد في الكشف مجموعة من كبار الضباط القادة بالكلية للعمل على إختيار أفضل الطلاب اللائقين للإلتحاق بكلية الشرطة، تم الإعلان من قبل الموقع الإلكتروني الرسمي لأكاديمية الشرطة خطوات الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطالب المتقدم يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال:

الدخول أولاً لموقع وزارة الداخلية عن طريق الضغط هنا.

تسجيل البيانات المطلوبة ورقم الهاتف والرقم القومي.

إدخال رقم الملف الخاص بكل طالب.

الضغط على أيقونة التسجيل.

في الساعات التالية سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف لكل طالب تم قبوله بأكاديمية الشرطة للتأكيد على ضرورة الذهاب إلى مقر الأكاديمية لدفع المصروفات واستلام الأغراض الخاصة بكل طالب.