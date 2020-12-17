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عمر شويل - جدة تعرف علي نتيجة كلية الشرطة لعام 2020 حيث اعلن منذ قليل اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس كلية الشركة في المؤتمر الصحفي المنعقد داخل كلية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة اليوم الخميس النتائج النهائية لقبول الطلبة لكلية الشرطة لسنة 2020 ميلاديا, حيث يكون الاختيار بين الطلبة المتقدمين مبني علي الاختبارات التي تكون مطبقة طبقا للمعايير الموضوعة من قبل المسؤولين والتي تتسم بالحيادية والالتزام وذلك لاختيار افضل المتقدمين ليكونوا أفراد جيل مسؤول وقادر علي السير علي الرسالة التي يقومون بها رواده وقادته في حماية الأمن بناءا علي الخطط الأمنية الموضوعة ولتحقيق الاستقرار للبلاد.

الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة لعام 2020

وقد أعلنت كلية الشرطة انه سيتم إرسال رسالة نصية لكل الطلبة المقبولين أو الاتصال بهم تليفونيا بناءا علي أرقامهم التي تم تسجيلها وقت التقدم.

وقد قامت كلية الشرطة “أكاديمية الشرطة” والتي تتبع لوزارة الداخلية انه لن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات في أي موقع غير موقع الوزارة الرسمي علي الإنترنت أو الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة المصرية, وهو الموقع الذي قد قامت بتحديده كلية الشرطة ليكون خاصا بطلاب الثانوية العامة الذي تقدموا للاختبارات الخاصة بأكاديمية الشرطة والذي يمكنك من خلاله أن تحصل علي نتيجة الاختبارات المعتمدة من قبل كلية الشرطة.

الشروط الخاصة للالتحاق بكلية الشرطة

وكانت وزارة الداخلية قد وضعت عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها من خلال الطلبة المتقدمين لدخول اختبارات أكاديمية الشرطة واستيفائها ومن اهم تلك الشروط :

علي أن يكون المتقدم سن السير والسلوك.

أن يكون المتقدم ذو مظهر عام لائق.

أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سم ويزيد مع تناسب وزنه مع طوله.

أن لا يقل مجموع المتقدم للاختبار اقل من 65% بنتيجة الثانوية العامة.

وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الطبية والنفسية واختبار الهيئة وجميع الاختبارات التي تطبها الكلية وقتها.

وبالتالي علي الطالب استيفاء تلك الشروط واجتيازها بنتائج ليتمكن من القبول للدخول لكلية الشرطة.

موعد ظهور النتيجة

وكانت قد أعلنت أكاديمية الشرطة قبول عدد من الطلبة وهم 1150 طالب من طلاب الثانوية العامة و عدد 456 طالب من دفعة الطلاب المتخصصين وعدد 1200 طالب لدفعة كليات الحقوق ليكون إجمالي عدد المقبولين 2806 طالب تم قبولهم في كلية الشرطة لعام 2020.

رابط للاستعلام عن النتيجة

ولمعرفة نتيجة القبول في الاختبارات لكلية الشرطة 2020 كل ما عليك هو :

أولا : الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة.

ثانيا : إدخال بياناتك الخاصة من اسمك واسم الوالد والاسم الأخير.

ثالثا : عليك إدخال الرقم القومي الخاص بك وكذلك رقم الملف الخاص بك.

ثم تقوم بالضغط علي زر “إظهار النتيجة” ومعرفة النتيجة.

سيظهر لك النتيجة النهائية حيث تكون تم قبولك بالكلية أو لا.

وفي النهاية نتمنى من الله النجاح للطلاب جميعا والتوفيق والنجاح في المستقبل.