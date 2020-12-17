كيف أوقع الأمن بـ "مستريح" الفيسبوك .. استولى على 153 مليون جنيه من الأشخاص

أوقع نصاب استولى على 153 مليون جنيها ضحاياه، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة - عقب هروبه من محل إقامته بدمياط- وأمكن ضبطه وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جزئى بالحبس فى ذات القضايا ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "نصب".



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