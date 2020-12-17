لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف لـ دوت الخليج عن حقيقة شخصية شيخ الحارة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن القائم بشخصية برنامج " شيخ الحارة"، قائلة:" من يجسد شخصية شيخ الحارة فى البرنامج هو الصحفى محمد معوض، وهو صحفى بجريدة الوفد، وعمل بالإعداد فى الكثير من البرامج التليفيزيونية.
وتابعت خلال حديثها لـ دوت الخليج، أنا من تركت برنامج شيخ الحارة بـمزاجى، وطارق نور، رئيس القناة، وقف جنبى وساعدنى فى أنه قدم لي فرصة تقديم البرنامج.
وأضافت، قناة أون تى فى، قدمت لي عرض تقديم برنامج بالاشتراك مع خالد أبو بكر، ولكنى رفضت فى بداية الأمر، ولكن مع ضغط إعلام المصريين وافقت على الانتقال.
ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.
وتطرق دوت الخليج للتعرف على سر "الإرادة الحديدية"، التي تتمتع بها بسمة وهبة، وتمكنها من معاودة التألق بعد مجموعة من الصعوبات الهائلة، لاسيما مرضها بالسرطان، وانتصارها عليه، وعودتها أقوى في كل مرة تذهب بها في رحلة علاجية شاقة.
ويسعى فريق تحرير دوت الخليج، لاستيضاح رأي وهبة في المرحلة الحالية من عمر البلاد، وانتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة للتعرف على أجندتها للفترة المقبلة، وخطتها للتربع مجددا على عرش البرامج التليفزيونية شديدة النجاح والإبهار.
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