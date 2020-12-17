تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

استقر المدير الفني لنادي الزمالك جايمي باتشيكو على التشكيل الاساسي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز اليوم في الساعة السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لهذا الموسم ،وستقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .
وضم تشكيلة المباراة كلا من:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
خط الدفاع : حازم إمام،علاء ،الونش،أحمد فتوح
خط الوسط : فرجاني ساسي ،طارق حامد ،أحمدزيزو
خط الهجوم : بن شرقي ،حميد أحداد ،ومصطفى محمد
على الجانب الأخر استقر المدير الفني لنادي بيراميدز عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وجاءت التشكيلة كالأتي :
شريف إكرامي في حراسة المرمى
خط الدفاع : أحمد فتحي ،أحمد سامي ،علي جبر، طارق طه
خط الوسط : نبيل دونجا ،محمود حماده
خط الهجوم : محمد فاروق ، عبدالله السعيد ، إيريك تراوري وفي الأمام جون أنطوي
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