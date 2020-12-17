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تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

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استقر المدير الفني لنادي الزمالك جايمي باتشيكو على التشكيل الاساسي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز اليوم في الساعة السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لهذا الموسم ،وستقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

وضم تشكيلة المباراة كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : حازم إمام،علاء ،الونش،أحمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي ،طارق حامد ،أحمدزيزو

خط الهجوم : بن شرقي ،حميد أحداد ،ومصطفى محمد

على الجانب الأخر استقر المدير الفني لنادي بيراميدز عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. 


وجاءت التشكيلة كالأتي :

شريف إكرامي في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتحي ،أحمد سامي ،علي جبر، طارق طه

خط الوسط : نبيل دونجا ،محمود حماده

خط الهجوم : محمد فاروق ، عبدالله السعيد ، إيريك تراوري وفي الأمام جون أنطوي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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