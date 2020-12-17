شوبير يعلق ساخرا بعد الإطاحة بالجانيني: " شكلها كده لجنة ملاكي "

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن اللجنة القادمة للاتحاد المصري والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة وقال شوبير عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخرا من اللجنة المرتقبة للاتحاد المصري "شكلها كده لجنه ملاكي لصاحبها فلان ومديرها علان". وكان الڤيڤا قد قرر الاطاحة باللجنة الخماسية المكلفة بإداراة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمر الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية مؤقته لرئاسة الاتحاد في الفترة المقبلة . اقرأ أيضا: عاجل.. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الزمالك!



وكان الڤيڤا قد قرر الإحاطة بالحنايني ولجنته الخماسية بسبب عدم إرسال اللائحة في الوقت المحدد لها ،رغم منح الڤيڤا مهله لهم حتى العاشر من الشهر الحالي ولكنهم تخلفوا عن الموعد المحدد

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