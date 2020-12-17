بسمة وهبة خلال ندوة دوت الخليج: أنا مضايقة من إيناس الدغيدى.. ومش هاتعرفي تبقى أم شيخ الحارة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، أنا من تركت برنامج شيخ الحارة بـمزاجى، وطارق نور، رئيس القناة، وقف جنبى وساعدنى فى تقديم فرصة لي.

وتابعت خلال حديثه لـ دوت الخليج، قناة أون تى فى، قدمت لي عرض تقديم برنامج بالاشتراك مع خالد أبو بكر، ولكنى رفضت فى بداية الأمر، ولكن مع ضغط إعلام المصريين وافقت على الانتقال.

وأضافت، أنا صاحبة فكرة برنامج شيخ الحارة، وإيناس الدغيدى مش هاتعرف تبقى أم " شيخ الحارة"، لأنى اللى عملت البرناج.

واستكملت حديثها، أنا مضايقة من إيناس الدغيدى، لأنها مابتقدمش برامج من البداية، دائمًا تٌقدم البرامج بعد مذيع آخر.

ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.

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