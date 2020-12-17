ظهور صفقات الأهلي الجديدة وغياب طاهر .. أبرز ملامح قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

أعلن الجهاز الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة "زعيم الفلاحين" غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز على ستاد الاهليwe السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة.

وشهدت القائمة أول ظهور للعائد من جديد أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادي دجلة السابق والمنتقل حديثا للقلعة الحمراء، وكذلك المهاجم أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة السابق، بعد شفاء الثنائي من فيروس كورونا.

ويفتقد الأهلي لخدمات الجناح طاهر محمد طاهر، والمهاجم مروان محسن، وصانع الالعاب ناصر ماهر للإصابة، وعلي الرغم من شفاء وليد سليمان من فيروس كورونا الإ انه لم ينضم لمواجهة الغد أيضا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي ،علي لطفي ، مصطفي شوبير.

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خط الدفاع: بدر بانون ، محمود وحيد ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف، علي معلول ،محمد هاني، أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة" ،أكرم توفيق ،جيرالدو ، محمود كهربا ، أليو ديانج ،حمدي فتحي ،عمرو السولية.

خط الهجوم: وصلاح محسن ، محمد شريف ، أحمد ياسر ريان.