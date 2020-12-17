بسمة وهبة لـ دوت الخليج: الرئيس يتحمل الكثير.. ولا يرى أحفاده

قالت الإعلامية البارزة بسمة وهبة، إن الرئيس السيسي لا يأخذ إجازة ولا يستريح نهائيًا، دائمًا يعمل ويفتتح مشاريع قومية عملاقة، مؤكدة إنه يبذل جهد خارق من أجل مصر.

وتابعت، لازم نقف فى ضهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لا نتعرض لمحاولة زعزعة الاستقرار، فقد خضنا سنة فى منتهى الصعوبة مع تلك الجماعة الإرهابية.

واستكملت حديثها، الرئيس يخوض سفريات ويفتتح مشاريع، من أجل مصر، وكل هذا الأمر يأتى على حساب حياته الأسرية، وتسألت: متى يرى الرئيس أحفاده؟ متى يجلس مع العائلة؟

وأضافت، أنا نفسي يطلع قانون رادع للمشكيين والمنتقدين دون علم ولا خبرة ولا معرفة بأسس وكيفية إدارة الدولة المصرية.

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ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.