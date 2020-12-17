الانتاج يتعادل مع الاسماعيلي بثلاثية في الدوري المصري

خطف نادي الإنتاج الحربي تعادلا مثيرا من نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، في مباراة مقامة بين الفريقين على استاد اسماعيلية ويتم إذاعتها عبر قناة اون تاين سبورت hd2

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، تقدم للانتاج محمد فييرا في الدقيقة ال 15

قبل أن يتعادل الإسماعيلي في الدقيقة ال 25 عن طريق لاعب وسط الفريق عماد حمدي، واستطاع الاسماعيلي التقدم لأول مرة في المباراة عن طريق مهاجمه عبدالرحمن مجدي في الدقيقه 42 ليسدل الستار على أحداث الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي على الإنتاج بهدفين مقابل هدف .