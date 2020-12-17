الانتاج يتعادل مع الاسماعيلي بثلاثية في الدوري المصري

خطف نادي الإنتاج الحربي تعادلا مثيرا من نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، في مباراة مقامة بين الفريقين على استاد اسماعيلية ويتم إذاعتها عبر قناة اون تاين سبورت hd2
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، تقدم للانتاج محمد فييرا في الدقيقة ال 15
قبل أن يتعادل الإسماعيلي في الدقيقة ال 25 عن طريق لاعب وسط الفريق عماد حمدي، واستطاع الاسماعيلي التقدم لأول مرة في المباراة عن طريق مهاجمه عبدالرحمن مجدي في الدقيقه 42 ليسدل الستار على أحداث الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي على الإنتاج بهدفين مقابل هدف .
وبهذا التعادل يحصل الإنتاج على أول نقطه له في الدوري المصري هذا العام بعد هزيمته في الجولة الأولى من نادي سيراميكا
كما يرتفع رصيد نادي الاسماعيلي إلى نقطين من تعادلين وذلك بعد تعادله مع نادي المصري البور سعيدي في المباراة الاولى من الدوري
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