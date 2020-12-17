المصائب تلاحق منتخب الشباب.. مباراة تونس مهددة بالالغاء بعد الإصابات الجديدة اليوم

فوجيء مسئولو مننتخب الشباب بإخطار من إتحاد شمال إفريقيا يفيد بوجود إصابتين جديدتين في صفوف المنتخب بفيروس كورونا وهما اللاعبان محمود صابر، وأحمد نبيل كوكا، وبذلك تتعقد الأمور للمنتخب حيث رجع العدد المتاح 14 لاعبا وهو عدد غير كافٍ لإقامة مباراة الغد أمام المنتخب التونسي للشباب مثلما حدث في مباراة ليبيا السابقة.
كان من المفترض أن وصول الثنائي " مصطفي ميسي لاعب سيراميكا و احمد حسام لاعب الجونة " للاراضي التونسية أمس أن يحل مشكلة النقص العددي في صفوف المنتخب وبالتالي إقامة مباراة تونس في موعدها وهو ما تعقد بعد إلاصابات الجديدة لنعود لنقطة الصفر مرة أخرى.
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ويأمل الجهاز الفني للمنتخب المصري في تحول نتيجة عينات بعض اللاعبين، قبل مواجهة الغد، حتى يتمكن المنتخب من خوض اللقاء واستكمال البطولة، تحت إشراف طبي لطبيب المنتخب الاول محمد ابو العلاء، ومحمد محمود اخصائي العلاج الطبيعي، الذين لحقا بالبعثة لمتابعة حالة المصابين، ومتابعة الكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.
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