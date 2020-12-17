المصائب تلاحق منتخب الشباب.. مباراة تونس مهددة بالالغاء بعد الإصابات الجديدة اليوم

فوجيء مسئولو مننتخب الشباب بإخطار من إتحاد شمال إفريقيا يفيد بوجود إصابتين جديدتين في صفوف المنتخب بفيروس كورونا وهما اللاعبان محمود صابر، وأحمد نبيل كوكا، وبذلك تتعقد الأمور للمنتخب حيث رجع العدد المتاح 14 لاعبا وهو عدد غير كافٍ لإقامة مباراة الغد أمام المنتخب التونسي للشباب مثلما حدث في مباراة ليبيا السابقة.

كان من المفترض أن وصول الثنائي " مصطفي ميسي لاعب سيراميكا و احمد حسام لاعب الجونة " للاراضي التونسية أمس أن يحل مشكلة النقص العددي في صفوف المنتخب وبالتالي إقامة مباراة تونس في موعدها وهو ما تعقد بعد إلاصابات الجديدة لنعود لنقطة الصفر مرة أخرى.

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