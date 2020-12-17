أعضاء بالشيوخ يثمنون الدور المصري الإماراتي في حماية المنطقة.. ويؤكدون: هناك رؤية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي بالقاهرة، أمس، مؤكدين على مدى قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية، بين البلدين الشقيقين وكيفية التصدي للقضايا التي تواجه المنطقة العربية، مشيرين إلى حجم التحديات التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز وترابط البلدان العربية والأمن القومي العربي، الذي بطبيعة الحال هو من أسس الأمن القومي المصري.

وأثنى أعضاء مجلس الشيوخ، على قمة الاتحادية، أمس، وأهمية توقيت اللقاء في ظل اضطراب منطقة الشرق الأوسط وتدخلات أجنبية في الشأن العربي، لبعض الدول وكيفية التصدي ومواجهة المخاطر وعلى رأسها ملف الإرهاب.

وأكد النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، للقاهرة تأتي للتأكيد على العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات تمثل رمانة الميزان للمنطقة العربية كاكل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لــ دوت الخليج، أن الدولة المصرية تسعي دائما إلى استقرار الأوضاع فى المنطقة، وأن التعاون المشترك في كافة المجالات والرؤى المشتركة بين الدولتين في مواجهة التحديات بمنطقة الشرق والأوسط وتحقيق مصالح الشعبين مؤكدا علي أن أمننا واحد، وأن الرئيس السيسي يعي جيدا ومتصدي لأي محاولة لزعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة من أطماع أهل الشر.

كما أكدت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالقاهرة، أمس، والتي جاءت في توقيت هام وهو تأكيد علي العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وفي وقت تشهد فيه المنطقة أوضاع عدم الاستقرار في بعض البلدان العربية، مثمنة دور القائد الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي.

وأشارت النائبة أمل رمزي في تصريحات لــ دوت الخليج، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي يضع قضايا المنطقة دائما في اهتماماته علي الصعيد الإقليمي والدولي، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة مما تشهده من إرهاب وتدخلات أجنبية، في الشأن العربي، مؤكده على أن تربط بين الإمارات ومصر علاقات تاريخية، وتعد واحدة من أهم العلاقات العربية الثنائية الاستراتيجية بالشرق الأوسط مع أشقائنا العرب في دول الخليج.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه العلاقات تقوم على أساس المصالح المشتركة للشعبين ومواجهة التحديات لما هو صالح للبلدين.

وقال النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في القاهرة، يوضح الدور المتنامي للدولتين في مسيرة التنمية بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أن التحديات التى تواجه الشرق الأوسط، والتصدي لها مصر بالتعاون المشترك مع الدول العربية، يؤكد على أن أمن الخليج هو امتداد للأمن القومي المصرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، علاء جاد، في تصريحات لــ دوت الخليج، أن هذا اللقاء يؤكد على المصير الواحد بين الأشقاء، فالتحديات مشتركة والرؤية تجاه مختلف الأزمات في المنطقة تنبع من حرص مشترك على تعزيز الحوار بديلاً لحل الصراعات وتمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل لواقع الشعوب العربية مؤكدا علي أن التوافق المشترك في مواقف الدولتين الشقيقتين والتنسيق الذي يتم بشكل متواصل على أعلى مستوى، ترجمة حقيقية لما تقوم عليه العلاقات من محبة وتفاهم واحترام متبادل وإرادة سياسية تضع دائماً العمل على تدعيم العلاقات بين البلدين.

و قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، إن العلاقات المصرية الإماراتية واحدة من أهم العلاقات العربية الثنائية الاستراتيجية في الشرق الأوسط طيلة 50 عاما.

وأضاف الهضيبي، في بيان، اليوم، إن هذه العلاقات تقوم على أساس المصالح المشتركة للشعبين ومواجهة التحديات في أواصر من الحب والأخوة أرسى قواعدها رموز وطنية في البلدين وقادتها المسئولين عن تلك الدائم الراسخة والممتدة حتى الآن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه مؤخرًا كانت الإمارات الداعم لمصر في جهودها الكبيرة لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وكانت السنوات الأخيرة شاهدة على التعاون الوثيق بين البلدين حيال القضايا الرئيسية مثل القضايا الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، بسبب التقارب الكبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية.

وأوضح الهضيبي، أنه بالنسبة للمجال الاقتصادي تأتي الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018، وذلك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.

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وتابع: "زيارة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر تظهر ما تتمتع به العلاقات المصرية الإماراتية من تفرد وخصوصية وتعاون وتنسيق تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية والاقتصادية على أساس من الثقة والتفاهم والمصير المشترك".

