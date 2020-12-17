نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

انطلقت صافرة البداية بين فريقي الزمالك وبيراميدز في قمة الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز، المقامة علي استاد الدفاع الجوي ، بإدارة تحكيمية للحكم الدولي محمد معروف حكم ساحة ، جهاد جريشة حكم لتقنية " الفار" .
يحتل الزمالك قبل بدء المباراة ، المركز الخامس ب 3 نقاط ، جمعهم بفوز علي فريق المقاولون العرب ، فيما يتزيل بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصري ، بصفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولة الاولى من الاتحاد السكندري
يدخل الزمالك بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء ،محمود الونش،أحمد فتوح
خط الوسط : فرجاني ساسي ،طارق حامد ،أحمد سيد زيزو
خط الهجوم : بن شرقي ،حميد أحداد ،ومصطفى محمد
فيما يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :
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حراسة المرمي : شريف إكرامي
خط الدفاع : أحمد فتحي ،أحمد سامي ،علي جبر، طارق طه
خط الوسط : نبيل دونجا ،محمود حماده
خط الهجوم : محمد فاروق ، عبدالله السعيد ، إيريك تراوري ، جون أنطوي
أحداث الشوط الأول
هدف ملغي في الدقيقة 4 لصالح بيراميدز بداعي التسلل
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