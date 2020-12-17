نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

انطلقت صافرة البداية بين فريقي الزمالك وبيراميدز في قمة الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز، المقامة علي استاد الدفاع الجوي ، بإدارة تحكيمية للحكم الدولي محمد معروف حكم ساحة ، جهاد جريشة حكم لتقنية " الفار" .

يحتل الزمالك قبل بدء المباراة ، المركز الخامس ب 3 نقاط ، جمعهم بفوز علي فريق المقاولون العرب ، فيما يتزيل بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصري ، بصفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولة الاولى من الاتحاد السكندري

يدخل الزمالك بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء ،محمود الونش،أحمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي ،طارق حامد ،أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : بن شرقي ،حميد أحداد ،ومصطفى محمد

فيما يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمي : شريف إكرامي

خط الدفاع : أحمد فتحي ،أحمد سامي ،علي جبر، طارق طه

خط الوسط : نبيل دونجا ،محمود حماده

خط الهجوم : محمد فاروق ، عبدالله السعيد ، إيريك تراوري ، جون أنطوي

أحداث الشوط الأول

هدف ملغي في الدقيقة 4 لصالح بيراميدز بداعي التسلل