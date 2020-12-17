النائبة سكينة سلامة: الأهتمام بالقرى الاكثر احتياجا علي رأس اولوياتي

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية بمحافظة الشرقية، إن الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا، ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، يأتي على رأس أجندتها، في مجلس النواب.

وأكدت سلامة، في بيان صحفي اليوم، إنها تقوم حاليا بحصر المنازل المسقوفة بالخشب، في مختلف مراكز المحافظة، من أجل العمل على سقفها بالخرسانة لحماية قاطنيها من سقوط الامطار.

وأضافت، أن هناك العديد من القرى داخل مراكز كفر صقر وأولاد صقر، وفاقوس تحتاج إلى العديد من الخدمات، مثل إعادة تأهيل الطرق، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، مؤكدة إنها ستسعى جاهدة لحل تلك المشكلات خلال الايام المقبلة.

وأشادت سلامة ، بسرعة استجابة محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، لمناشداتها لحل مشكلة انقطاع الكهرباء فى عدد من القرى، بسبب هطول الامطار، حيث أشتكي عدد من أولياء الأمور بعدم قدرة ابناءهم على أداء الامتحانات من خلال التابلت بسبب تعطل شبكات الانترنت، نتيجة انقطاع الكهرباء.

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وأكدت سلامة، أنها ستقوم بالتنسيق مع باقي نواب محافظة الشرقية، من أجل توحيد الجهود للعمل سويا من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين بقري ونجوع ومدن المحافظة.