العدل تتخذ إجراءات جديدة فى جميع المحاكم بسبب كورونا 

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، قرارات جديدة بشأن تقسيم حضور الموظفين بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم.





ونص القرار على أنه بمناسبة متابعة جهود وإجراءات وزارة العدل لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد -19"، فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2020، ولضمان سير العمل بكافة المحاكم بانتظام، يتم التنبيه باتباع الإجراءات التالية، اعتبارا من السبت الموافق 19 ديسمبر 2020، ولحين إشعار آخر:

- يتم تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وتوابعها إلى مجموعتين أو أكثر، بحيث لا يتم حضور كافة الموظفين فى وقت واحد، ويتم التناوب فى الحضور، بما لا يؤدى إلى عرقلة أو تعطيل العمل، ويتم توزيع عمل من يتغيب منهم على غيرهم من الحاضرين، بما يضمن انتظام سير العمل، سواء بالجلسات أو بالعمل الإدارى بالمحكمة.

- يتم تحديد ميعادين لحضور العاملين بالمحكمة وتوابعها، وكذا ميعادين للانصراف، منعا للتكدس ويتم التنبيه المشدد على جميع الموظفين بارتداء الكمامات، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، واستخدام وسائل التطهير طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وتوابعها.

- تحديد بوابات خاصة بالدخول بمقر المحكمة الابتدائية، وبمقر كل مأمورية أو محكمة جزئية تابعة وبوابات أخرى خلافها، للخروج إن أمكن ذلك، مع وضع اللافتات اللازمة المبينة لذلك، وتكليف من يلزم من الموظفين بالتواجد على تلك البوابات، لتنظيم عمليات الدخول والخروج، والتأكد من ارتداء كافة المترددين للكمامات الطبية، وكذلك مراعاة أن يكون هناك تنظيم دخول المترددين، بما لا يؤدى إلى تكدس أو ازدحام بإيجاد فاصل زمنى بين السماح للمترددين بالدخول وعدد الخارجين من المحكمة.

- يتم تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين بالمحكمة، يقومون بالمرور الدورى على كافة أرجاء مبنى المحكمة من مكاتب وقاعات وطرقات، للتأكد من التزام باقى الموظفين وكافة المترددين على المحكمة بارتداء الكمامات وترك مسافات مناسبة التباعد الاجتماعى، وتقديم تقرير يومى بذلك لرئيس المحكمة.

- يجب تكليف من يلزم من الموظفين بالتأكد من أن الدخول للمحكمة من ذوى الشأن فقط، ولا يسمح بدخول مرافقين لأى سبب إلا مرافق ذوى الاحتياجات الخاصة، أو من المسنين المحتاجين للمساعدة من ذويهم.

- يتم التنبيه بتقسيم رول نظر الدعاوى بكافة أنواعها وقضايا الجنح وجنح المستأنف بالجلسات إلى فترتين أو أكثر، بحسب العدد المتداول، ويكون هناك فاصل زمنى نصف ساعة على الأقل بين كل فترة.

-كما يسمح بانصراف المتواجدين بالقاعات أو غرف المداولة وبين دخول غيرهم، ويتم تعليق لافتات فى مكان ظاهر أمام القاعات توضح تلك المواعيد، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة فى هذا الصدد ومتطلبات دخول القاعات أو غرف المداولة ومكاتب الموظفين.

- مداولة أعمال التطهير والنظافة لكفة مرافق المحكمة وتوابعها بشكل يومى خلال الفترة القادمة.