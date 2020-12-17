مصر تعرض تجربتها لحماية الأطفال بلا مأوى فى مؤتمر لمنظمة العمل الدولية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة التضامن الاجتماعى، بعرض تجربتها الناجحة، بشأن برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" فى المؤتمر الإقليمى، بعنوان "عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذى نظمته منظمة العمل الدولية.





وألقى حسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى، كلمة بالنيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تجربة مصر فى حماية ورعاية الأطفال بلامأوى، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى، من خلال عدة محاور أهمها آلية فرق الشارع والوحدات المتنقلة ومؤسسات رعاية الأطفال.

وعرض يوسف جهود البرنامج منذ انطلاقه فى منتصف عام 2016 وحتى الوقت الحالى، حيث تعامل البرنامج مع حوالى 20 ألف طفل فى وضعية الشارع فى 13 محافظة ما بين أطفال بلا مأوى وأطفال عاملين وأطفال مع أسرهم فى الشارع، كما تم دمج آلاف الحالات داخل أسرهم، ويتم زيارتها باستمرار، من خلال فريق ادارة الحالة التابعة للبرنامج.

وأكد يوسف أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الأطفال الموجودين بالشارع فى المحافظات التى يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولقد تم ربط قاعدة البيانات بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية فى الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتم عرض فيلم وثائقى عن إنجازات البرنامج خلال المؤتمر، وأعرب الحضور المشاركين فى المؤتمر عن ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها فى بعض الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أنه تم تنظيم المؤتمر عبر الإنترنت، تحت رعاية وزير العمل الأردنى د. معن القطامين، وبحضور 120 من الخبراء والمعنيين بعمالة الأطفال، ومايكل ستويسافليفيتش القائم بأعمال أمين عام العلاقات الدولية فى وزارة العمل الأمريكية، ومايك هانكى نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى الأردن، وفريدا خان منسق مكتب منظمة العمل الدولية فى الأردن.