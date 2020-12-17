البترول : حركة تنقلات لمديرى العمليات والشؤون المالية بشركات القطاع

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات لمديرى العمليات والشؤون المالية شملت 22 من قيادات شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات.





وشملت الحركة تعيين محمد عبدالمجيد، مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول، وسامى عبدالمقصود مساعدا نيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول، وسيد أحمد عبد الفتاح مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة الفرعونية للبترول.

كما شملت الحركة تعيين حسن على سيد مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول، ومحمد صادق عليان مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول، وأشرف زكريا زغدان مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة وادى السهل للبترول.

وجرى تعيين تامر محمد إدريس، نائبا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة خالدة للبترول، وحسام الدين الدسوقى مديرا عاما للعمليات وعضو بمجلس الإدارة بشركة رشيد للبترول، وأحمد فريد شحاته مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة السويس للزيت سوكو.

وتضمنت الحركة تعيين أحمد حامد فتح الله، مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، ونصر عبدالسلام السيد مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة مارينا للبترول اعتبارا من 1 يناير 2021، وشريف محمد صالح مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة شمال سيناء للبترول، وعزت إبراهيم عبدالواحد مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروشهد، وطارق عبدالرؤوف مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة شقير البحرية للزيت "أوسوكو"، وأحمد يحيى الديب مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول، وياسر عبدالعزيز محمد مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة الوطنية للبترول "نابتكو".

كما شملت الحركة تعيين محمد حسن عباس، مديرا عاما للمراقبة المالية بالشؤون المالية بشركة الوسطانى للبترول، وشريف بيومى عاشور مديرا عاما للحسابات المالية بالشؤون المالية بشركتى دارا وغرب بكر للبترول، وأحمد حمدى عباس مديرا عاما للحسابات بالشؤون المالية بشركة برج العرب للبترول، وجاسر محمد الجباس مديرا عاما للمراجعة الداخلية بشركة الحمرا أويل، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

كما جرى تعيين إسلام السيد عبدالسلام، مديرا عاما للمراجعة الداخلية بشركة ويبكو، وأحمد موسى مصطفى مديرا عاما مساعدا للمراجعة الداخلية واجراءات العمل بشركة بتروشهد.