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أعرب الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته بتشريف كوكبة من مستشارى وقضاة مصر الأجلاء فى فاعليات افتتاح ورشة العمل والتى أقيمت فى الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، وأكد زكريا على اعتزازه بثقة وزارة العدل فى إمكانيات وكفاءة أكاديمية مصر للطيران للتدريب والعاملين.
ومن جانبه تمنى الطيار عبد الهادى الشقنقيرى، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، الحضور أن تكون هذه الورشة التدريبية إضافة لرصيد مستشارى وقضاة المحاكم الاقتصادية من العلوم و الخبرات الموجودة لديهم وأن تساعدهم فى مجال عملهم، موضحا أن ورش العمل تقام على مدار يومين بحضور نخبة من السادة مستشارى وقضاة مصر.
واختتمت ورشة العمل بحضور الطيار وليد سليمان، نائب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع شهادات اتمام ورشة العمل على المستشارين والقضاة، كما تم إجراء جولة تفقدية للفصول الدراسية المتطورة وقاعات المحاضرات، وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين من طراز A320Neo فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام فعاليات ورشة عمل لقضاة المحاكم الاقتصادية بأكاديمية مصر للطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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