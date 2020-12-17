صور.. القباج تبحث سبل تطوير صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا اليوم الخميس، مع مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فى حضور كل من الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون المجتمع المدنى.





وأثنت القباج على جهود أعضاء مجلس الإدارة، خلال الفترة السابقة، لما أبدوه من عطاء ومن مرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس كورونا المُستجد.

واستعرض الاجتماع عدة موضوعات فنية وإدارية، من أهمها دراسة موقف التمويل الحالى، لوضع إطار للعمل خلال الفترة القادمة، بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلى.

وتم مناقشة سبل تطوير عمل الصندوق وتكييف أوضاعه طبقاً لما نص عليه قانون تنظيم العمل الأهلى، فتم مناقشة ضرورة تطوير اللائحة الداخلية، لتنظم عمل الصندوق سعياً لتنمية موارده وتعزيز الشراكة بينه وبين الهيئات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات تعم على المجتمع المدنى كافة.

كما تم مناقشة أهمية تعيين مديراً تنفيذياً للصندوق، ودعمه بجهاز إدارى وفنى يتميز بالكفاءة والسرعة فى الأداء، بالإضافة إلى تعيين لجان فنية منبثقة عنه، ومده بأدوات مساعدة وتطوير معايير أداء تتلاءم ودوره المتوقع منه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية.

وذكرت أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدنى بعد بدء عمليات التحول الرقمى، التى تنتهجها الوزارة، والتى تصبو إلى التوسع فيها فى جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية.

كما تم التطرق إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال، وغيرها من المجالات التنموية الضرورية، للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة فى خطة التنمية المستدامة 2030.