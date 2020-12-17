تجرى انتخابات مجلس نقابة الصحفيين فى موعدها المقرر له الجمعة الأولى من شهر مارس ٢٠٢١ ، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب و٦ أعضاء للمجلس. ومن المقرر ان يتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية في الجمعة الأولى من شهر مارس، وذلك وفقا للقانون لإقرار الميزانية وإجراء الانتخابات. ويبدأ مجلس نقابة الصحفيين فى مناقشة الترتيبات اللازمة وتحديد موعد فتح باب الترشح فى يناير المقبل ، كما سيتم تجهيز الميزانية القرارات لعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية وما يستجد من أعمال.

ونفى مصدر مسؤول بالنقابة ان يتم تأجيل موعد انتخابات مجلس نقابة الصحفيين بسبب فيروس كورونا الذى ينتشر خلال فصل الشتاء.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم كورونا .. إجراء انتخابات مجلس الصحفيين أول مارس ٢٠٢١ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.