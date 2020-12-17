ختام ورشة لوجيستيات النقل الجوي لقضاة المحاكم الاقتصادية بأكاديمية مصر للطيران

اختتمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل تنظمها الأكاديمية لعدد 40 مستشارا وقاضيا، للتعريف على لوجستيات النقل الجوي والدورة المستندية والإشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب بحضور نخبة من المستشارين والقضاة بالمحاكم الإقتصادية.
وأعرب الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته بتشريف كوكبة من مستشاري وقضاة مصر في فعاليات افتتاح ورشة العمل التي أقيمت في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، وأكد زكريا اعتزازه بثقة وزارة العدل في إمكانيات وكفاءة أكاديمية مصرللطيران للتدريب والعاملين.
وأعرب الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، عن أمله في أن تكون هذه الورشة التدريبية إضافة لرصيد مستشاري وقضاة المحاكم الاقتصادية من العلوم والخبرات الموجودة لديهم وأن تساعدهم في مجال عملهم موضحا أن ورش العمل تقام علي مدار يومين بحضور نخبة من مستشاري وقضاة مصر.
واختتمت ورشة العمل بحضور الطيار وليد سليمان نائب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب وتم التقاط الصور التذكارية و توزيع شهادات اتمام ورشة العمل على المستشارين والقضاة، كما تم عمل جولة تفقدية للفصول الدراسية المتطورة وقاعات المحاضرات وكذا احدث أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين من طراز A320Neo فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ.
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