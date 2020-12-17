انت الان تتابع تفاصيل خبر جداول امتحانات الاسكندرية 2021 نصف العام الابتدائي والاعدادي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعتمد السيد محافظ الاسكندرية السيد اللواء/ محمد طاهر الشريف صباح يوم الخميس 17 من ديسمبر 2020 جداول امتحانات الاسكندرية 2021 نصف العام للعام الدراسي 2021-2020 لمحافظة الاسكندرية للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، وتم الأخذ في الاعتبار في وضع جدول الإمتحانات أعياد الإخوة المسيحيين وكذلك الأعياد الرسمية، وأيام الجمعات، وذلك بحسب تصريح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور محمد سعد.

جداول امتحانات الاسكندرية 2021

جميع طلاب الاسكندرية الذين ينتظرون بفارغ الصبر جداول الامتحانات حتى يقوموا بتنظيم أوقاتهم استعدادا للمذاكرة باجتهاد اليكم تلك الجداول الرسمية المعتمدة من السيد محافظ الاسكندرية صباح اليوم.

جداول امتحانات الاسكندرية 2021 نصف العام | مواعيد امتحانات الترم الأول الاسكندرية

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالأسكندرية يوم السبت الموافق ١٦ يناير ٢٠٢١، وتنتهي الامتحانات في يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ .

الصف الدراسي بداية الامتحانات يوم نهاية الامتحانات في الصف الرابع الإبتدائي يوم السبت ١٦ من يناير وحتى الإثنين ١٨ من يناير الصف الخامس يوم الاربعاء ٢٠يناير وحتى يوم السبت ٢٣ من يناير الصف السادس الإبتدائي يوم الأحد ٢٤يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير لصف الأول الإعدادي يوم السبت ١٦ يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير الصف الثاني الإعدادي يوم الاحد ١٧ يناير وحتى الأربعاء ٢٧ يناير – الصف الثالث الإعدادى يوم السبت ٣٠يناير وحتى الخميس ٤ فبراير الصفين الأول والثاني الإعدادي “المهني” بداية من السبت ١٦ يناير حتى الخميس ٢١ يناير الإعدادية “مكفوفين” تبدأ من السبت ٣٠ يناير وحتى الاربعاء ٣فبراير الإعدادية “للصم وضعاف السمع” من السبت ٣٠ يناير وحتى الأربعاء ٣ فبراير الإعدادية “المهنية” من السبت ٣٠ يناير وحتى الاربعاء ٣ فبراير الثانوي الصناعي من الثلاثاء ١٢ يناير وحتى الخميس ٤فبراير الثانوي التجاري من الثلاثاء ١٢يناير وحتى الاربعاء ٣فبراير الثانوي الزراعي من الثلاثاء ١٢يناير وحتى الأحد ٣١يناير

وقد وجه السيد محافظ الاسكندرية بإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة وصحة الطلاب مع توفير الجو الملائم لهم عند تأدية الإمتحانات وذلك حرصاً على سلامتهم وقد تمنى سيادته التوفيق والنجاح للجميع .