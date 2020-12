انطلاق حفل جوائز "فيفا" the best .. وصراع يشتعل بين ليڤاندوفسكي وميسي ورونالدو

انطلق منذ قليل المؤتمر الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم ڤيڤا لحفل توزيع جوائز الأفضلthe best لعام 2020 في تمام السابعة من مساء اليوم بمقر الإتحاد في مدينة زيورخ السويسرية ،وسيكون الإحتفال افتراضيا خوفا من انتشار عدوى كورونا وحفاظا على قواعد التواصل الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس ،كما يستم الاختيار كالمعتاد عن طريق التصويت من كل محبي كرة القدم حتى المشجعين عن طريق استفتاء the best لاختيار الأفضل.

ميعاد حفل the best والقنوات الناقلة له



ومن المقرر أن يذاع الحفل مساء اليوم الخميس في تمام السابعة مساءا وسيتم إذاعته عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ڤيڤا عبر المنصات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي ،بجانب القناة الرسمية للاتحاد الدولي على اليوتيوب

الجوائز التي يتم تقديمها في الحفل



وتقدم 11 جائزة خلال الحفل وهي " أفضل لاعب ،أفضل مدرب ،أفضل مدرب كرة نسائية ،أفضل حارس مرمى ،أفضل لاعبة ،أفضل حارسة مرمى ،التشكيل المثالي ،التشكيلة المثالية ،جائزة اللعب المالي النظيف ،أفضل تشجيع ،جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

والقوائم المختصرة لمرشحي الجوائز الڤيڤا للأفضل the best

الثلاث لاعبين المرشحين للأفضل



ليونيل ميسي ( برشلونة الاسباني)



كريستيانو رونالدو ( يوفينتوس الإيطالي)



روبرت ليڤاندوفسكي ( بايرن ميونخ الألماني)



يورجن كلوب ( ليفربول الإنجليزي)



هانز فليك ( بايرن ميونخ الألماني



ماسيلو بيلسا ( مدرب ليدز يوتايتد الإنجليزي)



هدف لويس سواريز (برشلونة) في ريال مايوركا في الدوري الاسباني



هدف جيورجيان دلا اراسكايتا (لاعب فلامنغو) في مرمى سيارا في الدوري البرازيلي



هدف سونج هيونج مين ( توتنهام) في بيرنلي في الدوري الانجليزي



يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد الاسباني



مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الالماني



أليسون بيكر حارس ليفربول الانجليزي



الإنجليزية إيما هايس



الفرنسي جان لوك فيسير



الهولندية سارينا ويجمان



الانجليزية لوسي برونز.



النرويجية بيرنيل هاردير.