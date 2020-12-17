في 3 خطوات .. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتصدر فاتورة التليفون الأرضي قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل، نظرا لاهتمام المواطنين بمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر الجاري. إذ تمنح شركة الاتصالات مُهلة شهر كامل للمستخدمين المتأخرين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي



ومازالت عملية الاستعلام عن دفع فاتورة التليفون الأرضي أكثر ما يهم المواطنين على محركات البحث، بعد انقضاء المُهلة التي حددتها الشركة للعملاء، إذ حددت الشركة المصرية للاتصالات رابط للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي



ينشر موقع دوت الخليج طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:



- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

- اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، وبعدها الضغط على "اظهر الفواتير"

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- القيام بالضغط على “اختر للسداد” ثم إختيار كلمة “ادفع” أعلى الشاشة.

- إضافة البريد الإلكتروني في حين ظهور صفحة أخرى من أجل استكمال عملية الدفع، ثم الضغط على "سدد"

- أن يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة، سواء كان بالفيزا أو الماستر كارد، والتي تعتبر الخطوة الأخيرة من أجل إنهاء سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.