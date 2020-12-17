رفع الغياب وإلغاء الامتحان الشفوى.. 5 قرارات مهمة لجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت قرارات المجلس الذى عقد برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية التالى:
- رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسى الحالى، بالنسبة للمحاضرات الحضورية، وإبقائها بالنسبة للمحاضرات "الأون لاين" بحسب ما تعلنه كل كلية.
- السماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد Online فيما تبقى من الفصل الدراسى الأول بما يتناسب مع كل كلية، وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمى للمقررات دون إخلال بالمنهج.
- إلغاء امتحانات الشفوى، التى لم تجرى بعد وإضافة درجاتها للامتحان التحريرى، أسوة بما تم فى العام الماضى.
- بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير المقبل بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعى واتخاذ ما يلزم من أعمال التطهير وتعقيم.
- إنهاء أعمال الامتحانات يوم 4 فبراير كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك حتى يستثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى.
- تقبل الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا "الاشتباه ـ التأكيد"، وما يتبعها من عزل منزلى أو بمستشفيات العزل، وفقا للوائح والقوانين المنظمة، ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.
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