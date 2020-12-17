عاجل.. ننشر مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 12 يناير المقبل، وتنتهى يوم الخميس الموافق 4 فبراير، كالتالى:

- الصف الرابع الابتدائى، يوم السبت 16 يناير حتى الإثنين 18 يناير.

- الصف الخامس يوم الأربعاء 20 يناير حتى السبت 23 يناير.

- الصف السادس الابتدائى، من يوم الأحد 24 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.

- الصف الأول الإعدادى، من يوم السبت 16 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.

- الصف الثانى الإعدادى، من يوم الأحد 17 يناير وحتى الأربعاء 27 يناير.

- الصف الثالث الإعدادى من يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

- الصفين الأول والثانى الإعدادى "المهنى"، بداية من السبت 16 يناير حتى الخميس 21 يناير.

- امتحانات الإعدادية "مكفوفين"، تبدأ من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير.

- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير.

- الإعدادية "المهنية"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير.

- الثانوى الصناعى من الثلاثاء 12 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

- الثانوى التجارى من الثلاثاء 12 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير.

الثانوى الزراعى من الثلاثاء 12 يناير وحتى الأحد 31 يناير.

كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات، حرصاً على سلامتهم.