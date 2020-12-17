سفير الفاتيكان يلتقى مجمع كهنة أسيوط

جدة - نرمين السيد - التقى مجمع كهنة أسيوط، وعلى رأسهم الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، مع القاصد الرسولى سفير الفاتيكان المطران نيقولاوس هنرى، الذى أبدى إعجابه بكل الرعايا، التى زارها وأيضا أثنى على المجهود الكبير الذى يبذله الآباء الكهنة فى خدمة شعبهم.





وتعليقا على الزيارة، قال الأب توماس وليم وكيل مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن الزيارة الرعوية التى يقوم بها المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، إلى إيبارشية أسيوط حدث تاريخى، تجلت خلاله معانى المحبة، التى تحظى بها الكنيسة القبطية الكاثوليكية بأسيوط من إخوتنا فى الإيمان من رعاة وأبناء الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية، وأيضا محبة واحترام أشقائنا فى الوطن من إخوتنا المسلمين، إلى جانب تقدير القيادات السياسية والأمنية والتنفيذية والعلمية لموقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر. وأضاف الأب توماس، إن فى قراءة أحداث الزيارات واللقاءات التى قام بها القاصد الرسولى، برفقة مطراننا الجليل الأنبا كيرلس وليم، بين ربوع الإيبارشية، تبرز معنى عميق وجميل لدور الفاتيكان والكنيسة القبطية الكاثوليكية المحلية القوى فى بناء جسور سلام ومحبة، ودور مركز نور الكاثوليكى للإعلام هو إعلاء وإعلان هذه المعانى القوية لكل العالم.

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