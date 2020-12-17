صور .. إطلاق مبادرة «شتى فى مصر» قريبا لتنشيط السياحة الداخلية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، برئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وعدد من مستثمرى جنوب سيناء بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين فى القطاع السياحى.





وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بـ قطاعى السياحة والطيران من أهمها، سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق خصوصا مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسى. ورحب الحضور بهذه المبادرة، وأبدى رئيس غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة، منوهاً إلى أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة فى المبادرة.



كما تمت مناقشة التحديات التى تواجه قطاع السياحة فى ظل ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، و كيفية استعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها ما قبل الجائحة وسبل تنشيط السياحة الوافدة الى مصر.

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