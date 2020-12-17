جدة - نرمين السيد - تفقد مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى محمد متولى، اليوم الخميس، المعبد اليهودى "الياهو هانبى" والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى بالقرار رقم 16 لسنة 1987 ميلاديا والكائن بشارع النبى دانيال.





وقال متولى فى تصريح صحفى إن تاريخ إنشاء المعبد يرجع إلى عام 1881، وتوجد بالمعبد مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية، وجرى تنفيذ مشروع ترميم للمعبد وافتتاحه فى مطلع العام الجارى 2020. يشار إلى أن شارع النبى دانيال يقع فى بدايته مسجد النبى دانيال الأثرى، ويعود إلى القرن 12 هجريا، وتتوسطه الكنيسة المرقسية الذى يوافق العام ذكرى مرور 150 سنة على تأسيسها. وعلى بعد أمتار يوجد المعبد اليهودى "الياهو هانبى" الذى يعد من أقدم وأكبر وأهم المعابد اليهودية فى الشرق الأوسط والعالم، حيث تتواجد رموز الأديان السماوية الثلاثة فى شارع واحد يظهر أن مصر رمز التسامح ومهد الأديان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير عام آثار الاسكندرية يتفقد المعبد اليهودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.