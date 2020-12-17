تخفيضات طيران وفنادق.. إطلاق مبادرة "شتّي في مصر" قريبا لتنشيط السياحة

التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وعدد من المستثمرين فى جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقطاعي السياحة والطيران منها سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية، عن طريق إطلاق مبادرة "شتي في مصر" قريبًا لتنشيط السياحة الداخلية من خلال منح تخفيضات علي أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وأجازة منتصف العام الدراسي.

ورحب الحضور بهذه المبادرة، وأبدي رئيس غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة فيها، منوها إلي أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة في المبادرة.

كما تمت أيضا مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وكيفية استعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها ما قبل الجائحة وسبل تنشيط السياحة الوافدة الى مصر .