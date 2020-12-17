واضاف حسني، أن الفئات ذات الأولوية ستدخل تسجل على الموقع لحجز اللقاح وسيتم التواصل معاهم بتحديد الزمان والمكان لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة غير القادرين على الحركة سيتم توفيره لهم حتي منازلهم، وانه بحلول الربع الأول من العام المقبل سيكون غالبية الفئات ذات الأولوية حصلت على اللقاح.
وقال مصدر بوزارة الصحة، ان الموقع الإلكتروني الجديد يحمل اسم "Eg covac" حيث تم صياغته بالكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وشئون إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة المشروعات العامة بالوزارة.
واضاف المصدر، ان الموقع الجديد يتضمن تفاصيل عن اللقاح الصيني ومميزاته، والأعراض الجانبية المحتملة له بعد التعاطي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولوية لهذه الفئات وتطعيم بالمنازل| تفاصيل إطلاق الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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