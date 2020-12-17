الأولوية لهذه الفئات وتطعيم بالمنازل| تفاصيل إطلاق الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم الإنتهاء من الموقع الإلكتروني المخصص لحجز لقاح كورونا "سينوفارم"، مشيرا إلى الموقع سيكون متاحا للتسجيل قريبًا.

واضاف حسني، أن الفئات ذات الأولوية ستدخل تسجل على الموقع لحجز اللقاح وسيتم التواصل معاهم بتحديد الزمان والمكان لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة غير القادرين على الحركة سيتم توفيره لهم حتي منازلهم، وانه بحلول الربع الأول من العام المقبل سيكون غالبية الفئات ذات الأولوية حصلت على اللقاح.

وقال مصدر بوزارة الصحة، ان الموقع الإلكتروني الجديد يحمل اسم "Eg covac" حيث تم صياغته بالكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وشئون إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة المشروعات العامة بالوزارة.

واضاف المصدر، ان الموقع الجديد يتضمن تفاصيل عن اللقاح الصيني ومميزاته، والأعراض الجانبية المحتملة له بعد التعاطي.