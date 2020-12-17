نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عبد اللطيف" عميدًا لسياحة وفنادق المنصورة.. ننشر سيرته الذاتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة قرارًا بتعيين الدكتور محمد أحمد عبداللطيف أستاذ الآثـار الإسـلامية والقبطيـة قائمًا بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة لحين صدور القرار الجمهوري.وأوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الدكتور محمد عبد اللطيف شغل عدة مناصب منها مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية 2009/2012 ورئيس قسم الإرشاد السياحى 2012-2014 م ، 2019 / 2020 ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2012/2013م ، 2018 – 2020 ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية 2013- 2015 وأستاذ زائر بجامعة برلين والمتحف المصرى ببرلين بجمهورية المانيا الإتحادية 2019 ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية – وزرارة الآثار 2015 و مساعد وزير الآثار - وزارة الآثار 2017 / 2018م.

حصل الدكتور محمد عبد اللطيف على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية والقبطية والإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 2006م ، وذلك في موضوع بعنوان ( مآذن العصر العثماني في مدينة القاهرة – دراسة أثرية معمارية ).

وحصل على العديد من المنح الدراسية فى مجال البرديات العربية بجامـعة ليدن في هــولندا عام 2002 ومعهد البرديات بجامـعة هايدلبرج بألمانيا عام 2004 ودراسة المخطوطات العربية بجامعة ليدن في هــولندا عام 2005 بالإضافة إلى زيارة بعض الجامعات ومراكز البحث العلمى ومناطق ومتاحف الآثار فى العديد من الدول ، وذلك على فترات مختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر : إيطاليا ، هولندا ، بلجيكا ، يوغسلافيا ، المانيا ، فرنسا ، سويسرا ، النمسا ، اليونان ، تركيا ، بولندا ، إنجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، التشيك ، لوكسمبورج ، أسبانيا ، سلوفاكيا ، كندا ، الدانمارك.