عدالة ومساندة: نعمل على تدشين «ائتلاف» لتوحيد جهود الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - وفتحت تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة، محاور جديدة لدعم العمل الأهلى، الذى كان بمثابة خلق شراكة حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، وأكد على هذا الدور إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.

من جانبها أكدت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، المدير التنفيذى لمؤسسة عدالة ومساندة، وعضو مؤسس منتدى الصفوة، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية فى تاريخ الجمعيات الأهلية فى مصر، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الأخير على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى المساهمة لعمل خارطة طريق للبنية التحتية للمجتمع والارتقاء به.

وتابعت: وهو الأمر الذى تلقته المؤسسة برئاسة المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس الأمناء بعين الاهتمام، واعتبرته إحياء حقيقى للمشروع الذى تقدمت به المؤسسة منذ فترة إلى عدد من الأجهزة المعنية؛ والذى يوصى بضرورة تدشين وتشكيل "تنسيقية شباب المجتمع المدنى"، على غرار دعم الدولة لفكرة "تنسيقية شباب الأحزاب السياسية".

وأضاف بسنت عثمان: قامت المؤسسة بالفعل فى اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لخروج هذا المقترح للنور، من خلال فكرة تدشين ائتلاف حقيقى من كافة الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، والتى تشكل حجز زاوية حقيقى فى العمل التنموى، ودعم بناء الدولة المصرية وفقا لاستراتيجية مصر 2030.

وقالت بسنت عثمان، إن المؤسسة لديها فكرا ورؤية جادة فى عملية تدشين الائتلاف طبقا لمعطيات القانون الجديد الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وأن يكون هذا الائتلاف شريكا اساسيا فى عملية بناء الدولة المصرية الحديثة؛ التى يتحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ستكون بالشباب وبأفكارهم وإرادتهم الحرة.

وبينت: هنا سيكون محور التنفيذ الحقيقى من خلال الجمعيات الأهلية وشبابها من كافة الشرائح العمرية والمجتمعية؛ تلك الجمعيات التى تمثل حسب آخر الإحصائيات وتصريحات الرئيس 55 ألف جمعية؛ وهذه الجمعيات كفيلة بأعمالها التطوعية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية أن تكون آليات بناء حقيقية للدولة المصرية؛ وخلال ساعات سيتم الإعلان عن رابط إلكترونى لاستمارة الانضمام للائتلاف والفكرة، للجمعيات الراغبة على مستوى الجمهورية.

فى ذات السياق قال الإعلامى والكاتب الصحفى، حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامى لمؤسسة عدالة ومساندة، وعضو مؤسس منتدى الصفوة، إن الدولة المصرية الحديثة لديها إيمان حقيقى بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية الأخيرة والقانون رقم 149 لسنة 2019، عملا على توفير ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح لها بالعمل فى مختلف الأنشطة، بجانب منحها العديد من المزايا والإعفاءات التى تمكنها من القيام بدورها لتحقيق أهدافها.

وواصل: كما أن القانون الجديد أزال كافة العقبات أمام العمل الأهلى وقدم العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية، وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

ولفت الأمير إلى أن هذا الأمر يلقى علينا فى المجتمع المدنى مسؤولية، أن نكون شركاء مع الدولة المصرية فى البناء والتحديث، ومن هنا جاءت فكرة أن يكون هناك ائتلاف حقيقى وداعم لمسيرة الدولة الوطنية التى دوما ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد على أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن شكل الائتلاف، وكيف يمكن أن يكون دوره مساندا للدولة فى عملية البناء والتنمية.