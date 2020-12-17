فيديوجراف.. استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول:
وشملت الاستعدادات تطهير كل أرجاء الجامعات بشكل دورى، وتعقيم جميع اللجان بين فترات الامتحان، واستخدام بوابات للتعقيم على بوابات الدخول، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل بدء الامتحان.
كما تضمنت، توزيع زجاجات مياه للطلاب داخل لجان الامتحان، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الامتحانات، وارتداء الطلاب للكمامات الطبية والمخالف يحرم من الامتحان، ورفع بنوك الأسئلة على المنصات التعليمية لمساعدة الطلاب، واعتماد أغلب الاختبارات إلكترونيًا لتقليل ساعات الامتحان.
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