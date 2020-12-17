جوائز الأفضل في العالم لعام 2020 .. ليفاندوفسكي الأفضل وكلوب يقتنص أفضل مدرب وسون يحصل على بوشكاش

حصد الحارس الالماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ جائزة أفضل حارس في العالم في جائزة الأفضل في العالم والمقامة بشكل إفتراضي في مدينة زيوريخ السويسرية بعد منافسة اوبلاك حارس أتليتكو مدريد، و اليسون بكير حارس مرمى ليفربول.

جائزة أفضل مدرب the best

البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الالماني يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 وذلك بعد منافسة شرسة مع الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني ،و البرتغالي كريسيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي. واقتنص الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول جائز أفضل مدرب في العالم، بعام 2020 متفوقا علي هانز فيلك مدرب بايرن ميونخ، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الانجليزي.

واقتنص الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول جائز أفضل مدرب في العالم، بعام 2020 متفوقا علي هانز فيلك مدرب بايرن ميونخ، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الانجليزي.



هدف سون في بيرنلي يحصل على جائزة بوشكاش



حصل الهدف الذي سجله الكوري الجنوبي سونج هيونج مين الذي سجله في مرمى بيرلني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد منافسه شرسه مع هدف لويس سواريز(برشلونة) في مرمى ريال مايوركا في الدوري الإسباني ،وهدف جورجيان دلا اراساكيتا لاعب فلامنغو في مرمى سيارا في الدوري البرازيلي.

تشكيل العام من اختيار اللاعبين: أليسون بيكر – ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – سيرخيو راموس – ألفونسو ديفيز - يوشوا كيميتش – كيفن دي بروين – تياجو ألكانتارا - ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريستيانو رونالدو.

اختيار اللاعبين للتشكيل العام للموسم 2020 : أليسون بيكر – ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – سيرخيو راموس – ألفونسو ديفيز - يوشوا كيميتش – كيفن دي بروين – تياجو ألكانتارا - ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريستيانو رونالدو اقرأ أيضا: ظهور صفقات الأهلي الجديدة وغياب طاهر .. أبرز ملامح قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

جائزة أفضل حارسة مرمى the best

فيما حصدت الحارسة سارة بوهادي حارسة مرمى ليون جائزة أفضل حارسة في العالم ، متفوقة علي التشيلية كريستياني، والأمريكية أليسا نايهر. حصدت الهولندية سيرينا فيجمان على جائزة أفضل مدربة في العالم لفئة السيدات هذا العام 2020 وذلك بعد منافسه مع الانجليزية ايما هايز، والفرنسي جاك لوك فاسور.

حصدت الهولندية سيرينا فيجمان على جائزة أفضل مدربة في العالم لفئة السيدات هذا العام 2020 وذلك بعد منافسه مع الانجليزية ايما هايز، والفرنسي جاك لوك فاسور.

الايطالي ماتيا انيسي(17) يفوز بجائزة اللعب المالي النظيف لهذا العام ،من جانبه حصل ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا فاز بجائزة مشجع العام.

الانجليزية لوسي برونز "لاعبة نادي ليون الفرنسي" تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم بعد تفوقها على كل من الدينماركية بيرنلي هارد( لاعبة فولفسبورج الالماني)، والفرنسية ويندي رينارد "لاعبة ليون الفرنسي ".