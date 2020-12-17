خاص.. إصابة مدير أمن جامعة الأزهر والمتحدث الرسمي للجامعة بفيروس كورونا

أصيب اللواء أيمن الدريري مدير الأمن الإداري بجامعة الأزهر، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي للجامعة، رئيس قطاع الإعلام بكلية الدراسات العليا بالقاهرة، بفيروس كورونا.
وقالت مصادر بجامعة الأزهر، إن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة أًصدر تعليماته للواء أيمن الدرديري بالجلوس في المنزل، بعد ظهور عليه أعراض المرض.
إصابة أيمن الدريري مدير أمن جامعة الأزهر
وأضافت المصادر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن رئيس جامعة الأزهر كلف بعض قيادات الأمن الإداري بالجامعة بتسيير الأعمال، لحين شفاء اللواء أيمن الدرديري، وعودته إلى العمل.
ونوهت المصادر، إلى أنه تم إدخال الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي للجامعة غرفة الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات محافظة المنوفية، مسقط رأسه، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته، جراء الإصابة بفيروس كورونا.
إصابة مدير أمن جامعة الأزهر
كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تغيب عن الجامعة الفترة الماضية، بعد معاودة أعراض فيروس كورونا الظهور عليه مرة أخرى، عقب إصابته في المرة الأولى نهاية أكتوبر الماضي.
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