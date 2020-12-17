جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يظل أسوان في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد إنتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية ضمن مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري بنتيجة 1-1.

جدول ترتيب الدوري المصري



أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

أهدر نادي الزمالك أول نقطين له في بطولة الدوري المصري عام 2021، وذلك بعد تعادله مع براميدز بنتيجة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز ،وبذلك يصبح الزمالك في المركز ال3 في جدول ترتيب الدوري المصري

بيراميدز يواصل بدايته المترنحة



واصل نادي بيراميدز إهداره للنقاط في بطولة الدوري الممتاز وهذه المرة بعد تعادله مع نادي الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز ،ويحرز النقطة الأولى له في هذا الموسم بعد خساراته في المباراة الأولى أمام نادي الاتحاد بنتيجة 2/1 في الوقت الضائع ،ويحتل بيراميدز المركز ال 14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

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ويصبح جدول ترتيب الدوري كالأتي :



أسوان في صدارة الدوري 6 نقاط بالعلامة الكاملة

سيراميكا في المركز الثاني 6 نقاط

الزمالك 4 نقاط

أما عن نهاية الجدول :



المقاولون 0

انبي 0

المقاصة يتذيل جدول الترتيب برصيد صفر من النقاط