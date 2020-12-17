أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم 17/12/2020 .. وأبرز تفاصيل المواجهة

بدأ الزمالك نزيف النقاط مبكرا بالتعادل مع بيراميدز في أحداث الجولة الثاني من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 1-1 علي ملعب الدفاع الجوي.

أول هدف في مرمي الزمالك

تلقى الزمالك أول أهداف الموسم علي يد أحمد الشيخ لاعب بيراميدز الحالي الاهلي السابق في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.

بيراميدز في مؤخرة الدوري



بعد التعادل مع الزمالك أحتل بيراميدز المركز 14 في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد نقطة واحدة جمعهم من مبارتين خسر الاولى أمام زعيم الثغر وتعادل مع الزمالك مساء اليوم.

عدم اللجوء للفار



من الظواهر التي لم تعد تحدث كثيرا في الدوري الفترة الماضيه هي عدم اللجوء لتقنية الفار، حيث لم يقم الحكم محمد عادل بإستخدام تقنية الفيديو " الفارط طوال ال 90 دقيقة من أحداث المباراة.

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الزمالك في المركز الثالث



أحتل الزمالك المركز الثالث بعد التعادل مع بيراميدز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ، وأنتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف.

