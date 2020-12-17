ليفاندوفيسكي يتغلب علي رونالدو وميسي ويحصد الأفضل في العالم لعام 2020

حصد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق بايرن ميونيخ الالماني ، جائزة أفضل لاعب في العالم، في حفل الفيفا لاختيار جوائز الأفضل في عام 2020 ، المقام في مدينة زيوريخ السويسرية بشكل إفتراضي نظرا لظروف كورونا. ليفاندوفسكي أفضل لاعب عام 2020

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