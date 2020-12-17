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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله "عز وجل"، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأكد مدير مديرية أوقاف الجيزة، أن طاعة أولى الأمر فى الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية، حماية للمجتمع وللمساجد واجبة.
وأضاف: "لن ندّخر جهدًا فى خدمة بيوت الله عز وجل"، حتى تظهر المساجد بالمظهر الذى يليق بها ويرفع الله "عز وجل" عنا الوباء والبلاء، ويمن علينا بالدواء، اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت واحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء إنك على كل شىء قدير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أوقاف الجيزة تواصل حملاتها لتعقيم المساجد التابعة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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